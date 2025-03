Der Berliner Neobroker Trade Republic bietet mit 2,75 Prozent ( ab dem 12. März 2,5 Prozent ) eine gute Verzinsung für Sparguthaben: Er gibt den Einlagenzins der Europäischen Zentralbank (EZB) ohne Abschlag an Sparer weiter. Mit diesem Angebot konnte er die Anzahl seiner Kunden 2024 auf acht Millionen verdoppeln. Auch ein t-online-Leser hat eine höhere Geldsumme zu Trade Republic übertragen, um die Zinsen mitzunehmen.

Gut zu wissen für Kundinnen und Kunden von Trade Republic: Es handelt sich nicht um klassisches Tagesgeld. Sondern Trade Republic spricht von "Cash" oder vom "Girokonto mit 2,5 % p.a. Zinsen". Der Broker behält sich vor, einen Teil dieses Guthabens bei Partnerbanken zu parken, einen anderen Teil jedoch in sogenannten Geldmarktfonds anzulegen. Solche Fonds investieren zum Beispiel in Anleihen mit kurzer Laufzeit, die in etwa den Einlagenzins der EZB erwirtschaften. Lesen Sie hier mehr dazu.