Tulpen in den schönsten Farben: Auslöser für die spektalulären Tulpen-Muster war das "Breaking"-Virus. (Quelle: YaroslavKryuchka)

An den Börsen scheint derzeit Aufbruchstimmung zu herrschen – und das mitten im geopolitischen Dauerfrost. Der S&P 500, der Nasdaq und der Dax klettern von einem Allzeithoch zum nächsten, als gäbe es keine Handelskonflikte, keine Zinssorgen und keine politischen Unsicherheiten. Selbst Kryptowährungen melden sich lautstark zurück, trotz aller Turbulenzen der vergangenen Jahre.

Dass diese Kurse weniger mit Fakten als mit Hoffnung zu tun haben, wäre nicht das erste Mal in der Geschichte. Wenn Menschen auf bessere Zeiten wetten, geraten Zahlen schnell zur Nebensache – und Euphorie ersetzt Vernunft. So entstehen Blasen. Und sie platzen, wenn keiner mehr an den Traum glaubt.