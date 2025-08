Das Bundeslandwirtschaftsministerium wird bei offiziellen Veranstaltungen künftig nicht mehr ausschließlich vegetarisches Essen anbieten. Wie Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer (CSU) der "Bild"-Zeitung am Samstag erklärte, sollen künftig auch wieder Fleisch- und Fischgerichte auf den Speiseplan kommen – "am besten regional".

Rainer, der selbst gelernter Metzger ist, betonte die Bedeutung von Toleranz gegenüber verschiedenen Ernährungsstilen. "Wenn man sich vegetarisch ernähren will, ist das okay. Genauso ist vegan okay", sagte er. Ihm gehe es nicht um einen "Kulturkampf auf den Tellern oder in den Kühlschränken".