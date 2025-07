Was auf den ersten Blick wie ein skurriler Modetrend wirkt, entpuppt sich bei genauerem Hinsehen als globales Geschäft mit Milliardenpotenzial. In Asien sind die Figuren längst Kult, in Paris hängen sie in Museumsshops, in New York bilden sich über Nacht Schlangen vor den Läden – und an der Börse schießt die Aktie von Pop Mart senkrecht in die Höhe.