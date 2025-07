Deutsche Autohersteller wie Volkswagen, BMW oder Mercedes spüren derzeit den doppelten Druck im US-Geschäft: Zum einen führt der schwächere Dollar dazu, dass ihre Erlöse bei Exporten in die Vereinigten Staaten schrumpfen.

Zum anderen führen neue Zölle in Höhe von 15 Prozent, die von den USA eingeführt wurden, zu einer weiteren Verteuerung der Ausfuhren. Dies betrifft nicht nur Autos, sondern alle Produkte, die in der EU hergestellt und in die USA geliefert werden.

Für amerikanische Verbraucher werden Importwaren spürbar teurer – mit zeitlicher Verzögerung zeigt sich das an der Supermarktkasse oder im Autohaus, etwa beim Kauf eines europäischen Fahrzeugs. Ein deutscher SUV ist davon ebenso betroffen wie französischer Käse oder Wein: Läuft der Wechselkurs gegen den Dollar, steigen die Preise.

Das wiederum treibt die Importinflation – also die Teuerung bei eingeführten Gütern – in die Höhe. Für US-Konsumenten ist das ein doppelter Nachteil: Sie zahlen mehr, und gleichzeitig erhöht sich der Inflationsdruck in der Gesamtwirtschaft.

Schwacher Dollar beflügelt die Börsen

An der Börse muss ein schwacher Dollar kein schlechtes Zeichen sein. Ganz im Gegenteil: Eine neue Analyse des Vermögensverwalters HQ Trust zeigt, dass der US-Leitindex S&P 500 in der Vergangenheit gerade in Phasen deutlicher Dollar-Abwertungen zulegen konnte.

"Seit der Euro-Einführung gab es zehn Phasen, in denen der US-Dollar gegenüber dem Euro um mehr als zehn Prozent an Wert verlor – und in allen zehn Fällen stieg der S&P 500", sagt Analystin Shijiao You. Im Schnitt verlor der Dollar in diesen Zeiträumen rund 17 Prozent pro Jahr, während der S&P 500 gleichzeitig um durchschnittlich 27 Prozent zulegte.

Selbst während längerer Schwächephasen – etwa zwischen 2002 und 2004 oder 2006 und 2008 – verzeichnete der US-Aktienmarkt positive Renditen. Auch zuletzt, zwischen Januar und Juli 2025, verlor der Dollar rund 13 Prozent an Wert. Dennoch kletterte der S&P 500 um sieben Prozent.

Das Fazit der Analystin: "In Zeiten nachlassender Dollar-Stärke – etwa aufgrund geldpolitischer Lockerung, fiskalischer Risiken oder globaler Umschichtung – entwickelten sich die US-Aktienmärkte dennoch robust."

Fazit

Ein schwacher Dollar und ein starker Euro sind kein Randphänomen – weder für Verbraucher noch für Börsianer. Der Wechselkurs beider Währungen beeinflusst direkt unseren Alltag. Urlauber, Unternehmen und ganze Volkswirtschaften gewinnen oder verlieren, je nachdem, wie sich die Wechselkurse entwickeln.

Während Europa beim Einkaufen und Reisen spart, kämpfen deutsche Exporteure um Wettbewerbsfähigkeit. Die USA wiederum stärken ihre Industrie und den Tourismus, während ihre Bürger mehr für Importwaren zahlen.