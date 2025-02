Geldanlage Wie gut schützt Gold gegen Inflation?

t-online , Florian Tritsch Aktualisiert am 06.02.2025 - 11:23 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Goldbarren: In Krisenzeiten ist das Edelmetall bei Anlegern besonders beliebt. (Quelle: kittiyaporn1027/getty-images-bilder)

Gold hat den Ruf, eine sichere Anlage und ein guter Schutz gegen Inflation zu sein. Das stimmt allerdings nur bedingt.

Eine hohe Inflationsrate ist für viele Verbraucher eine starke Belastung. Wer in solchen Zeiten sein Geld anlegen möchte, greift gern zu Gold. Das Edelmetall hat einen Ruf als erstklassiger Inflationsschutz – doch das ist ein Irrglaube.

Wege zum Gold

Sie können Gold auf zwei Arten erwerben. Zum einen ist es möglich, direkt in spezielle Gold-Wertpapiere zu investieren – Kauf und Verkauf funktionieren hierbei wie bei anderen Wertpapieren. Die Alternative ist der Kauf von physischem Gold, in der Regel in Form von Barren und Münzen.

Dabei kommt zusätzlich zu den reinen Kosten für das Gold oft eine Servicegebühr für den Verkäufer dazu. Gleichzeitig müssen Sie hier jedoch noch in die sichere Lagerung investieren, sprich in ein Bankschließfach oder einen sicheren Tresor. Mehr zum Kauf von Goldmünzen und Barren lesen Sie hier.

Der Mythos vom Inflationsschutz

In den 1970er-Jahren, zur Zeit der Ölpreiskrise, erarbeitete sich Gold sein Image als Inflationsschutz. Hier konnte das Edelmetall bei einer Inflation von teils fast neun Prozent eine Rendite von mehr als 35 Prozentpunkten pro Jahr erreichen. Von diesem Bild zehrt Gold bis heute. Doch eine hohe Inflation ist noch lange kein Garant für einen steigenden Goldpreis.

So verlor Gold zwischen 1980 und 1984 trotz steigender Inflation sogar spürbar an Wert. Ähnliches lässt sich auch für andere Zeiträume beobachten. Eine Anlage in Gold ist also eher spekulativ. Falls Sie also einen Inflationsschutz für kurzfristige Zeiträume suchen, sollten Sie statt Gold lieber auf andere Anlagen setzen, um Ihr Geld vor Wertverlust zu schützen. Hier eignen sich beispielsweise:

Tagesgeld und Festgeld

Immobilien

Aktien und Investmentfonds

Vorteile einer Investition in Gold

Für überschaubare Zeiträume eignet sich Gold nicht als sicherer Schutz vor Inflation. Wenn Sie Ihr Geld jedoch für mehrere Jahrzehnte anlegen möchten, kann Gold tatsächlich ein guter Inflationsschutz sein.

Ein weiterer großer Vorteil von Gold ist, dass der Verkauf unter Umständen steuerfrei ist. Hier kommt es jedoch darauf an, in welcher Form Sie das Gold kaufen. Sollten Sie sich für die Investition in Form von Wertpapieren, Zertifikaten oder ähnlichem entscheiden, handelt es sich um Einkünfte aus Kapitalvermögen.