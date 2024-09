Vinyl als Geldanlage? Diese Schallplatten sind ein Vermögen wert Von t-online , hja 04.09.2024 - 12:34 Uhr Lesedauer: 3 Min. Seltene Schallplatten sind äußerst kostspielig: Besonders begehrt sind dabei die Beatles. (Quelle: IMAGO / YAY Images) Kopiert News folgen

Schallplatten erleben schon länger ein Comeback. Einige Sammlerstücke erzielen Rekordpreise. Die teuersten Vinyls und was sie zu etwas Besonderem macht.

Was haben die Beatles, Sex Pistols und die Rolling Stones gemeinsam? Alle drei sind erfolgreiche Rockbands des 20. Jahrhunderts – aber vor allem rangieren ihre Alben unter den Top Ten der weltweit teuersten Schallplatten. Welche Platten es noch in das Ranking geschafft haben und ob sich Vinyl-Sammlerstücke als Geldanlage eignen, lesen Sie hier.

Eine Platte für 700.000 Euro

Eine normale Schallplatte kostet heute im Durchschnitt 20 bis 30 Euro. Bei seltenen Fundstücken sehen die Preise jedoch anders aus. Elvis Presleys erste Aufnahme "My Happiness – That's When Your Heartaches Begin" von 1953 wurde etwa zum stolzen Preis von 300.000 US-Dollar verkauft. Noch kostspieliger ist die Beatles-Platte "The Beatles" (White Album) von 1968. Sie ging für 700.000 Euro über den Tisch.

Das Ranking zu den 50 teuersten Schallplatten beruht auf einer Zusammenstellung des "Record Collector Magazine"-Herausgebers Ian Shirley und dem Versicherungsunternehmen Noble Oak. Die Liste beinhaltet allerdings nur Titel, die zum Zeitpunkt der Recherche im Handel erhältlich waren. Auf Platz eins steht mit einem stolzen Marktwert von 354.000 US-Dollar das Album "That'll Be The Day" / "In Spite Of All The Danger" von The Quarrymen. Die Band wurde 1954 von John Lennon und seinen Schulfreunden gegründet.

Das sind die zehn teuersten Platten

The Quarrymen – "That'll Be The Day" / "In Spite Of All The Danger" The Beatles – "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" Frank Wilson – "Do I Love You (Indeed I Do)" / "Sweeter As The Days Go By" Darrell Banks – "Open The Door To Your Heart" / "Our Love (Is In The Pocket)" Dark – "Dark Round The Edges" Sex Pistols – "God Save The Queen" / "No Feelings" The Beatles – "The Beatles" (White Album) Junior McCants – "Try Me For Your New Love" / "She Wrote It I Read It" The Beatles – "Yesterday And Today" The Rolling Stones – "Street Fighting Man" / "No Expectations"

Die teuerste Schallplatte der Welt 1,77 Millionen Euro für einen Tonträger? Klingt absurd, doch für diesen Preis ersteigerte der Ex-Hedgefonds-Manager Martin Shkreli die weltweit teuerste Schallplatte: Von der LP Wu-Tang Clan – "Once Upon a Time in Shaolin" gibt es nur ein Exemplar. Der Clou: Das Musikstück darf laut Kaufvertrag für die nächsten 88 Jahre nicht kommerziell gespielt oder verkauft werden.

Das macht eine Schallplatte wertvoll

Vielleicht überlegen Sie jetzt, ob bei Ihnen auf dem Dachboden auch gerade ein seltenes Fundstück verstaubt. Um das herauszufinden, könnten Sie ein paar Merkmale selbst überprüfen. Zu den entscheidenden Faktoren gehören:

Bekanntheit des Künstlers oder der Band,

Zustand,

Pressung,

Seltenheit bzw. Stückzahl,

Herkunft und Geschichte.

Wichtig ist natürlich, dass die Platte gut erhalten ist (im Idealfall sogar noch eingeschweißt). Außerdem sind besondere Pressungen und Erstauflagen sehr begehrt. Oft lässt sich auch anhand der Farbe und des Gewichts eine Besonderheit erkennen – bunte Platten waren früher eine Rarität.

Trotz all dieser Faktoren lässt sich der genaue Wert nie definitiv voraussagen. Am besten recherchieren Sie den Wert einer Platte über Online-Marktplätze wie discogs.com. Das geht etwa mithilfe des Barcodes oder der Katalognummer.

Eignet sich Vinyl als Geldanlage?

Grundsätzlich können seltene Schallplatten auch als Wertanlage dienen. Es ist jedoch gar nicht so leicht, an besondere LPs zu gelangen. Zu beachten ist außerdem, dass die Sammlerstücke auch jetzt schon sehr kostspielig sind. Um mit dem Verkauf später einen Gewinn zu erzielen, müssten Sie also auch den passenden Abnehmer finden.