Aktualisiert am 08.03.2025 - 15:41 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Ein Geldschein ist so viel wert, wie vorne draufsteht, oder? Nicht immer. Manche haben auch Sammlerwert. Woran Sie diese Scheine erkennen.

Zu D-Mark-Zeiten ging das Gerücht um, die 5-Mark-Scheine seien wertvoller als ebenjene 5 Mark. Schließlich bekam man sie viel seltener in die Finger als die 5-Mark-Stücke. Das alleine reicht aber in der Regel noch nicht, um damit große Summen zu erzielen.

So ruft ein Verkäufer auf Ebay derzeit 250 US-Dollar für einen 10-Euro-Schein auf, der falsch geschnitten wurde. Das komplette Motiv ist dadurch einige Millimeter zu weit nach oben gerutscht. Ein anderer präsentiert einen 100-Euro-Schein, auf dem die letzte Ziffer der Seriennummer aus der Reihe ausschert und einen Hüpfer macht. Knapp 50 Euro mehr als der Schein normalerweise wert ist, möchte der Verkäufer dafür haben.

Wertvolle Euroscheine: Auf diese Seriennummern achten

Fehlt die Seriennummer komplett, kann es richtig in der Kasse klingeln. So wechselte im Jahr 2013 ein 100-Euro-Schein mit diesem Merkmal für fast 12.000 Euro via Ebay den Besitzer.