In den nachfolgenden Jahrzehnten wurde Gold zur heimlichen Ersatzwährung. Politische Krisen, Inflation und Börsenturbulenzen trieben Anleger immer wieder in den "sicheren Hafen". Nach dem Zusammenbruch der Investmentbank Lehman Brothers im Jahr 2008 schnellte der Goldpreis innerhalb eines Tages um 90 Dollar nach oben. In unsicheren Zeiten fliehen Menschen nicht in Papiergeld – sie fliehen ins Gold.