Grundstück am Gardasee oder lieber an der Ostküste Australiens? Während der Traum vom eigenen Stück Land im echten Leben immer teurer wird, ist es im Metaverse "NextEarth" erschwinglich. Das könnte sich bald ändern.

Im 2011 erschienen Film "Another Earth" nähert sich ein unbekannter Himmelskörper der Erde. Er sieht aus wie ein Spiegelbild unseres Planeten, weshalb Wissenschaftler ihm den Namen "Erde 2" geben. Science Fiction? Klar, den Planeten gibt es nicht. Aber es existiert ein solches Abbild unserer Erde – im Internet. Dort gibt es zwar kein Leben wie im Film, aber die gleichen Meere, Gebirge, Städte und Straßen wie bei uns. Und: die gleichen Grundstücke. Die werden zum Teil für viel Geld verkauft, versteigert und wiederverkauft.

Die Plattform, auf der die Grundstücke verkauft werden, heißt "NextEarth" und ist ein Metaversum. Der Begriff ist ein Kofferwort aus Meta – was so viel wie jenseits bedeutet – und dem Wort Universum. Das Metaversum ist also ein Ort, der sich auf einer übergeordneten Ebene unserer Realität befindet. So ähnlich wie die Erde im Film "Another Earth". Wir können sie sehen, aber nicht anfassen.

Im Grunde handelt es sich bei einem Metaversum um eine virtuelle Welt, die wie ein Videospiel von Entwicklern programmiert wird. Es gibt zahlreiche Unternehmen, die ihre Version eines Metaversums erschaffen. Die bekanntesten Firmen sind der Facebook-Konzern Meta und IT-Hersteller Microsoft.

Das Leben soll künftig vermehrt in digitalen Welten stattfinden

Diese Unternehmen sehen im Metaversum den nächsten Schritt in der Evolution des Internets. Sie wollen, dass unsere sozialen und beruflichen Interaktionen irgendwann in diesen digitalen Welten stattfinden. Dafür brauchen die Nutzer entsprechende Hardware wie eine Datenbrille, um sich dort zu treffen, gemeinsam zu spielen und sich zu unterhalten.

Und dann gibt es noch Firmen wie "NextEarth", die den Verkauf von Immobilien und Grundstücken zu ihrem Geschäftsmodell gemacht haben. Die Plattformen dieser Unternehmen nutzen Technologien wie die Blockchain von Ethereum, um Geldüberweisungen und den Verkauf von Objekten wie in einem Kassenbuch festzuhalten. Dafür verwenden die Firmen meist eigene sogenannte Token, die an die jeweilige Blockchain geknüpft sind und mit der die Nutzer ihre Immobilien wie mit echtem Geld kaufen können.

Dafür müssen die Nutzer die digitalen Token zuerst mit echtem Geld kaufen. Die bekannteste virtuelle Welt, die ihren eigenen Ethereum-Token erschaffen hat, ist "Decentraland". 2015 gestartet, verkauft das Unternehmen auf seiner Plattform gegen die eigene digitale Währung MANA ihre Grundstücke an Firmen und Staaten, die dort Galerien und Botschaften errichten.

4,3 Millionen US-Dollar für ein Stück Land im Metaversum

Beispiele? Im November vergangenen Jahres hatte die kanadische Kryptofirma Tokens.com ein Stück Land für 2,4 Millionen US-Dollar in "Decentraland" gekauft. Nur Tage zuvor hatte der Inselstaat Barbados in dem Metaverse seine Botschaft eröffnet. Auf einem anderen Metaversum, "The Sandbox", hat die in New York ansässige Firma Republic Realm ein Stück Land für 4,3 Millionen US-Dollar gekauft.

Im Gegensatz zu "Decentraland" und "The Sandbox" sind die Welten in "NextEarth" keine ausgedachten Länder. Im Gegenteil: Die Plattform bietet ein exaktes Abbild der Erde, fast wie im Film "Another Earth". Nur dass unser Planet bei "NextEarth" nicht am Himmel zu sehen ist, sondern als Satellitenbild wie in Google Earth auf einer Internetseite.

Auf der Plattform können Nutzer aber wie in der echten Welt Grundstücke zum Beispiel in Castrop-Rauxel, New York, Port-au-Prince oder auf Sylt kaufen. Die ganze Welt steht dort zum Verkauf. Dafür hat "NextEarth" die Weltkarte in Kacheln eingeteilt. Jede davon ist 10 mal 10 Meter groß. Bei "NextEarth" besteht unsere Welt also aus vielen 100 Quadratmeter großen Kästchen.

Grundstücke in Metropolen sind teilweise teuer