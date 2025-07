Anleger sollten sich drei Fragen stellen: Was ist der Nutzen? Wer entwickelt es? Wie wird es verwendet? "Wilde Kryptowährungen" bieten manchmal höhere Renditechancen – vergleichbar mit Aktien, die an den Börsen im Centbereich gehandelt werden. Aber sie sind auch deutlich riskanter. Wer sich darauf einlässt, sollte wissen: Es geht hier eher um Spekulation als um nachhaltiges Investieren.

Ich sage immer: "Das A in Altcoin steht für aktives Handeln." Wer also nicht gewährleisten kann, den Markt aktiv zu verfolgen und auch entsprechend schnell zu handeln, sollte besser die Finger von Altcoins lassen.

In den meisten Fällen gibt es keinen Schutz. Der Kryptomarkt ist in vielen Regionen unreguliert – vor allem außerhalb Europas. In der EU sorgt allerdings die neue MiCAR-Verordnung für eine zunehmend klare Regulierungsbasis. Sie verpflichtet Projekte unter anderem dazu, ein Whitepaper zu veröffentlichen, das grundlegende Informationen über Risiken und die Tokenstruktur, also den Aufbau und die Eigenschaften eines digitalen Tokens, offenlegt.