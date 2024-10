Welches Bauland verkaufen Gemeinden?

Zum Verkauf freigegebenes Bauland von Städten und Gemeinden wird meist per Aushang bekannt gegeben. Fragen Sie bei der Gemeindeverwaltung nach, ob es aktuelle Ausschreibungen gibt. Leben Sie in einer größeren Stadt, ist das Liegenschaftsamt Ihr Ansprechpartner. Informationen in der Presse sind selten, gemeindeeigene Websites geben hingegen öfters Informationen über verfügbares Bauland heraus.