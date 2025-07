Wie viel Immobilie können Sie sich leisten? Rechenbeispiele, Faustformeln und Tipps zeigen, was mit 3.000 oder 4.000 Euro netto drin ist.

Eine Immobilie zu kaufen, gilt als einer der größten finanziellen Schritte im Leben – und wirft entsprechend viele Fragen auf: Reicht mein Einkommen für ein Haus oder eine Wohnung? Wie viel Eigenkapital ist notwendig? Was zählt überhaupt als Einkommen? Und mit welcher monatlichen Belastung muss ich rechnen? Wir klären die wichtigsten Punkte – mit Rechenbeispielen, Faustformeln und praktischen Tipps.

Der wichtigste Faktor: Ihr Nettoeinkommen

Ihr monatliches Nettoeinkommen bestimmt maßgeblich, wie viel Immobilie Sie sich leisten können. Banken verwenden dabei in der Regel folgende Faustformel:

Beachten Sie: Bei diesen Zahlen handelt es sich um Durchschnittswerte, die je nach Ihrer persönlichen Situation abweichen können. Verbraucherschützer raten daher dazu, Ihren voraussichtlichen künftigen Überschuss zu berechnen – und zwar in diesen vier Schritten:

Was zählt als Einkommen?

Neben dem Gehalt können weitere Einkommensquellen bei der Kreditprüfung berücksichtigt werden – allerdings unter Bedingungen. Zum Einkommen rechnen Banken in der Regel Folgendes:

Wie viel Haus kann ich mir leisten?

Der voraussichtliche künftige Überschuss (siehe oben) hilft Ihnen, die maximal mögliche Höhe des Darlehens zu ermitteln. Ziehen Sie dafür zur Sicherheit noch einmal 10 Prozent vom oben errechneten monatlichen Überschuss ab, um Ihre Monatsrate zu erhalten. So stellen Sie sicher, dass Sie nicht in Schwierigkeiten geraten, falls sich Ihre Einnahmen und Ausgaben doch ungünstiger entwickeln, als erwartet, oder Sie bei der Berechnung einen Posten vergessen haben.

Je nach anfänglicher Tilgung und Zinssatz für den Kredit ergibt sich die Summe an Schulden, die Sie sich leisten können. Tilgung ist der Teil der Monatsrate, mit dem Sie den eigentlichen Kredit zurückzahlen. Der Zins ist der Teil, der als Gebühr an die Bank fällig wird. Zusammengenommen spricht man auch von "Annuität". Das ist der feste Betrag, den Sie jeden Monat an die Bank zahlen.