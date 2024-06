Neue Lebensumstände oder ein plötzlicher Kapitalbedarf – schon keimt die Idee, den Bausparvertrag zu kündigen. So vermeiden Sie dabei teure Fallstricke.

Einen Bausparvertrag können Sie in jeder Phase kündigen. Doch die vorzeitige Kündigung sollten Sie sich sehr genau überlegen.

Ob Sie finanzielle Nachteile haben, wenn Sie Ihren Bausparvertrag auflösen, hängt vom Zeitpunkt der Kündigung ab. Insbesondere kommt es darauf an, ob sich der Bausparvertrag in der Anspar-, Zuteilungs- oder Darlehensphase befindet.

Bausparvertrag: Ein Bausparvertrag beläuft sich auf eine vertraglich festgelegte Bausparsumme. Er wird in zwei Phasen unterteilt: die Ansparphase und die Darlehensphase. Letztere tritt ein, wenn der Bausparvertrag zuteilungsreif wird. Das heißt, die angesparte Summe und das Darlehen werden ausgezahlt und die Tilgung beginnt.

Bausparvertrag kündigen während der Ansparphase

In der Ansparphase gilt für die Auflösung eines Bausparvertrags eine mindestens dreimonatige Kündigungsfrist . Halten Sie diese Frist ein, bekommen Sie die eingezahlte Ansparsumme ausgezahlt, sobald die Kündigung wirksam ist. Zusätzliche, mit der fristgemäßen Kündigung verbundene Gebühren, sollten nicht anfallen.

Vorfälligkeitsentschädigung: Kündigen Sie einen Kredit während der regulär vereinbarten Laufzeit, fordert das Kreditinstitut in der Regel eine Vorfälligkeitsentschädigung. Wie der Name sagt: eine Entschädigung, die zum Beispiel Banken oder Sparkassen bei Vertragsauflösung vor der Fälligkeit zusteht.

Deren Höhe hängt vom Zinssatz ab, den eine Bank für ihre Ersatzanlage zugrunde legt – also für die Anlage, die die Bank jetzt wählen muss, weil sie von Ihnen keine Zinsen mehr für das Darlehen bekommt. Je niedriger der Zinssatz der Ersatzanlage, desto höher die Entschädigung.

Bausparvertrag auflösen während Zuteilungs- und Darlehensphase

Ist ein Bausparvertrag zuteilungsreif, bekommen Sie automatisch Post von Ihrer Bausparkasse. Sie können dann entweder die Auszahlung Ihres Guthabens inklusive Zinsen beantragen oder das Bauspardarlehen in Anspruch nehmen. Eine echte Kündigung ist in der Zuteilungsphase also gar nicht mehr nötig.