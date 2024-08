Man kennt es von Anbietern wie Shoop, Shopback oder Getmore, nun geht auch der Zahlungsdienstleister Klarna mit einem Cashback-Angebot auf Kundenfang. Ab diesem Donnerstag können Nutzer in Deutschland bei Käufen über die Klarna-App einen Preisnachlass erhalten.

Während es das Klarna-Konto in Deutschland bereits gab, wird "Klarna Guthaben" nun auch in elf weiteren Märkten eingeführt, unter anderem in den USA. "Die Einführung der neuen Services ist ein entscheidender Schritt nach vorne, da sie es den Verbraucherinnen und Verbrauchern ermöglichen, beim Einkaufen Geld zu verdienen und ihr Geld bequem auf ihrem Klarna-Konto zu verwalten", sagt Sebastian Siemiatkowski, Mitgründer und CEO von Klarna.