Jeden Tag beantwortet ein Experte aus der t-online-Ratgeberredaktion eine Leserzuschrift rund ums Geld. Heute: Was ist der Unterschied zwischen Sollzins und effektivem Jahreszins?

Ob Sie ein neues Auto oder einen neuen Kühlschrank mit einem Kredit finanzieren oder einen klassischen Konsumentenkredit aufnehmen – meist werben die Verkäufer auf dem Finanzierungsangebot mit einem Zinssatz, der gut sichtbar in Prozent angegeben ist. Doch es lohnt sich, genau hinzuschauen.

Ist der Sollzins gemeint oder der effektive Jahreszins? Oft steht der effektive Jahreszins in einer kleinen Erklärungszeile kaum erkennbar darunter – und der ist in der Regel höher als der prominent platzierte Sollzins. Ein t-online-Leser wollte wissen: Was ist der effektive Jahreszins und warum unterscheiden sich die beiden Zinssätze?