Auf manchen Kontoauszügen taucht der Name "Adyen" auf, was viele Verbraucher rätseln lässt. Was das Unternehmen mit Ihren Einkäufen zu tun hat, erfahren Sie hier.

Sobald Sie im Supermarkt, in der Drogerie oder beim Bäcker Ihre EC-, Kredit- oder Debitkarte in eines der Bezahlgeräte stecken oder auflegen, könnte Adyen ins Spiel kommen. Denn beim digitalen Bezahlen steht zwischen jeder Geldtransaktion von Ihrem Konto auf das Konto des Händlers ein Dienstleister: zum Beispiel Adyen.

Adyen ist ein Technologieunternehmen, das für stationäre Händler Zahlungen abwickelt und dafür eine Servicegebühr verlangt. Wenn Sie also "Adyen" auf Ihrem Kontoauszug entdecken, dann handelt es sich höchstwahrscheinlich um eine Zahlung, die Sie in einem Einzelhandelsgeschäft oder bei einem Onlinehändler getätigt haben.

In manchen Fällen sollten Sie sich darüber im Klaren sein, was das bedeutet. Wir klären auf.

Sicherheit beim Bezahlen hat oberste Priorität

Probleme bei der Bezahlung

In einigen Fällen erscheint der Name "Adyen" in Kombination mit dem Namen des Händlers auf Ihrem Kontoauszug, in anderen Fällen steht er allein. Wenn Sie sich nicht mehr erinnern können, bei welchem Händler Sie bezahlt haben und die Abbuchung nicht zuordnen können, ermöglicht es Adyen Ihnen, eine Zahlungsinformationsanfrage auszufüllen. So können Sie den entsprechenden Händler identifizieren. Dieser Service ist zurzeit aber nur in englischer Sprache verfügbar.