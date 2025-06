Parallelen und Übergänge: Die Spur führt zu Wirecard

Die Enthüllungen über Payone erinnern in mehrfacher Hinsicht an den Finanzskandal um Wirecard . Der Zahlungsdienstleister aus München war 2020 spektakulär zusammengebrochen – unter anderem wegen dubioser Geschäftspartner, verschwundener Milliarden und eklatanter Kontrollversäumnisse.

Recherchen des "Spiegel" und seinen Partnern zufolge gibt es deutliche personelle und geschäftliche Überschneidungen zwischen Wirecard und Payone. So sollen mehrere Händler, die früher mit Wirecard arbeiteten, nach dem Zusammenbruch des Konzerns zu Payone gewechselt sein – darunter Anbieter aus dem Netzwerk des iranischstämmigen Geschäftsmanns Ray Akhavan, der in den USA ebenfalls verurteilt wurde. Akhavan, in der Branche als "Pornobaron" bekannt, betrieb ein Netzwerk aus Tausenden Sexseiten.