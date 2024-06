Aktualisiert am 04.06.2024 - 10:56 Uhr

Ein Drittel mehr Diebstähle seit 2021, 43 Prozent mehr Wohnungseinbrüche, 9 Prozent mehr Raubüberfälle in Wohnungen – mit der Aufhebung der Corona-Beschränkungen ist die Zahl der Straftaten wieder gestiegen. Werden Ihnen Gegenstände oder Bargeld aus dem Haus entwendet, kommt in der Regel die Versicherung dafür auf. Doch es gibt Ausnahmen. Ein Überblick.

Diebstahl nach Einbrüchen

Für die nach Einbrüchen gestohlenen Gegenstände springt die Hausratversicherung ein. Sie deckt unter anderem Mobiliar, Elektronik, persönliche Gegenstände und Wertsachen ab. Und sie greift auch, wenn die Bewohner mehrere Wochen nicht zu Hause sind und Einbrecher so mehr Gelegenheit haben zuzuschlagen.

"Eine Abwesenheit von bis zu 60 aufeinanderfolgenden Tagen ist immer in der Hausratversicherung abgedeckt", sagt Wolfgang Schütz, Geschäftsführer der Verivox Versicherungsvergleich GmbH. "Bei längeren Abwesenheiten sollten Versicherte ihren Schutz prüfen und gegebenenfalls anpassen."

Der Versicherungsschutz erstreckt sich übrigens nicht nur auf die Wohnung selbst. Das Hab und Gut auf dem Dachboden, im Keller oder in der Waschküche ist ebenfalls versichert.

Diebstahl ohne Einbruch

Während Wohnungseinbrüche immer in der Hausratversicherung eingeschlossen sind, differenzieren Versicherer bei anderen Eigentumsdelikten. "Die Hausratsbedingungen lehnen sich zwar an den Definitionen des Strafgesetzbuches an, definieren ihre Leistungen aber nicht strikt nach den Delikten", erklärt Schütz.