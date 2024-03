Rückstufung und Mehrkosten

Die Versicherer stufen Kunden nach einem Schadensfall oftmals um mehrere Stufen zurück. So zahlt der Versicherte in den folgenden Jahren den jeweils mit der entsprechenden Schadenfreiheitsklasse (SF-Klasse) verknüpften höheren Prozentsatz seines Tarifs. Dabei sei es egal, ob nur ein sehr kleiner oder ein Totalschaden zu regulieren ist. Auf die Folgejahre gerechnet ergeben sich Mehrkosten, die meist das Vier- bis Fünffache, teils aber sogar fast das Achtfache des jetzigen Jahresbeitrages betragen können.

Schaden zurückkaufen

Rabattschutz abschließen

Option Rabattretter

Autofahrer mit alten Verträgen und in den höchsten SF-Klassen könnten noch vom sogenannten Rabattretter profitieren. Hier wird der Kunde zwar zurückgestuft, aber nur so weit, dass der bisherige zu zahlende Prozentsatz erhalten bleibt. Denn in den höchsten SF-Klassen sind die Prozentsätze gleich. Die Option können Versicherte nur einmal nutzen. Auch hier lohnt es sich zu überlegen, ob es nicht günstiger sein kann, den Schaden selbst zu bezahlen. Neue Verträge bieten den Rabattretter kaum noch an.