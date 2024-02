Fahrzeugschein nicht dauerhaft im Auto deponieren

Wer den Fahrzeugschein aber dauerhaft etwa im Handschuhfach verstaut, riskiert seinen Versicherungsschutz. Das sei nämlich grob fahrlässig, wurde bereits in Gerichtsverfahren geurteilt. Indem der Schein ständig im Auto liege, würde der Halter dessen Diebstahl begünstigen. In einem solchen Fall müsse die Versicherung keine Leistung erbringen: Wenn das Auto gestohlen wird, geht der Besitzer leer aus.

Fehlender Fahrzeugschein kostet Geldbuße

Wer ohne gültigen Fahrzeugschein in eine Polizeikontrolle gerät, bekommt eine Standpauke und ein Bußgeld in Höhe von zehn Euro aufgebrummt. Deshalb sollten Sie zu Hause einen Ablageort bestimmen, an dem Fahrzeugpapiere, Autoschlüssel und die notwendigen Versicherungsunterlagen ihren festen Platz bekommen. Auf diese Weise hat jeder Nutzer des Autos schnellen Zugriff.