Die Beiträge der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) steigen – und das nicht mehr nur zum Jahreswechsel, wie es lange Zeit üblich war. Immer mehr Kassen sehen sich gezwungen, auch mitten im Jahr an der Preisschraube zu drehen. Ab dem 1. Mai trifft es nun die BKK Firmus: Bei der günstigsten bundesweit geöffneten Krankenkasse steigt der Zusatzbeitrag von 1,84 auf 2,18 Prozent. Experten fürchten: Diese Erhöhung könnte nur der Anfang sein.

Finanznot bei den Kassen verschärft die Lage

"Wir haben Rekordbeitragssätze", warnte Doris Pfeiffer, Vorstandschefin des GKV-Spitzenverbandes, in der "Wirtschaftswoche". Trotzdem sei die wirtschaftliche Situation der gesetzlichen Krankenkassen dramatisch. Die Reserven zusammengenommen machten nur noch sieben Prozent einer Monatsausgabe aus. Das zwingt die Kassen laut Pfeiffer schnell zur weiteren Erhöhung. "In den letzten zwei Monaten gab es sechs weitere Beitragssatzerhöhungen, und die einzige Antwort der angehenden Bundesregierung scheint eine Kommission zu sein, die erst im Frühjahr 2027 Ergebnisse vorlegen soll."

So wurde etwa beschlossen, dass Krankenkassen ihre finanziellen Rücklagen abbauen müssen, statt sie als Sicherheit für schlechte Zeiten zu bewahren. Auch das Gesetz zur besseren hausärztlichen Versorgung, das im Januar den Bundestag passierte, führt laut Bundesgesundheitsministerium zu einem "unteren dreistelligen Millionenbetrag" an Mehrkosten bei den gesetzlichen Krankenkassen. Das Gesetz hebt den Budgetdeckel für Hausärzte auf und soll so dazu führen, dass diese wieder mehr Patienten annehmen können.