Aktualisiert am 14.06.2025

Lesedauer: 2 Min.

Gesundheitskarte im Einsatz: Für das Jahr 2024 wird in der gesetzlichen Krankenversicherung ein Defizit von rund sechs Milliarden Euro erwartet. (Quelle: Fabian Sommer/dpa-tmn)

Die gesetzlichen Krankenkassen driften auseinander. Eine neue Analyse zeigt: Vor allem kleinere Kassen verlieren an Boden, während große profitieren.

Die Zusatzbeiträge in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) unterscheiden sich zunehmend stark von Kasse zu Kasse – mit Folgen insbesondere für kleinere Krankenversicherungen. Das geht aus dem "GKV-Check-up 2025" der Unternehmensberatung McKinsey hervor, der dem "Handelsblatt" vorliegt.

Wer in der Vergangenheit Mitglieder verloren hat und die Beiträge erhöhen musste, verliert demnach weiter an Attraktivität. Größere Anbieter, die schon früher stabile Beitragssätze und steigende Mitgliederzahlen vorweisen konnten, wachsen hingegen weiter – etwa die Techniker Krankenkasse (TK). Deren Vorstand Jens Baas sagte dem "Handelsblatt", die TK zähle inzwischen rund zwölf Millionen Versicherte – das entspricht etwa 16 Prozent aller GKV-Versicherten.

Milliarden-Defizit in der GKV

Auch auf Rücklagen können viele Krankenversicherungen kaum noch zugreifen. Eigentlich sind die dafür gedacht, bei Engpässen auszuhelfen – etwa wenn sich die Ausgaben wie aktuell deutlich erhöhen. Doch unter Ex-Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) wurde gesetzlich vorgeschrieben, dass Rücklagen über einer bestimmten Monatsausgabe abgebaut werden müssen. 2023 lag die Gesamtsumme der Rücklagen bei acht Milliarden Euro – 2019 waren es noch mehr als doppelt so viel.

Kassensterben setzt sich fort

Parallel verändert sich die Struktur der Versicherten. Mittlerweile sind 46 Prozent der gesetzlich Versicherten über 50 Jahre alt – was wiederum die Leistungsausgaben steigen lässt. Einen Ausgleich soll eigentlich der sogenannte Risikostrukturausgleich liefern. Durch ihn erhalten Kassen mit vielen kranken und älteren Versicherten mehr Geld als solche mit jungen und gesunden. Mitunter verschlimmere dieser Mechanismus die Spaltung zwischen den Krankenkassen jedoch nur. "Manche Kassen profitieren – andere mit ungünstiger Versichertenstruktur werden an die Wand gedrückt", so Matusiewicz.