Am Tag der Parade Zehntausende protestieren gegen Trump

Von t-online , dpa Aktualisiert am 15.06.2025 - 00:17 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Demonstranten stehen an einer aufgeblasenen Trump-Puppe. Gegen den US-Präsidenten gibt es landesweite Proteste. (Quelle: IMAGO/Jerry Mennenga/imago)

Zehntausende Menschen sind am Samstag gegen die Politik von Donald Trump auf die Straße gegangen. Auch am Rande der Militärparade gab es Proteste.

Bei landesweiten Protesten gegen die Politik von US-Präsident Donald Trump sind in Dutzenden Städten quer durch die USA Zehntausende Menschen auf die Straße gegangen. Am Tag der großen Militärparade in Washington demonstrierten die Teilnehmer unter dem Motto "No Kings" (Keine Könige) gegen das aus ihrer Sicht autoritäre Auftreten des Präsidenten. Neben Kritik an Trumps Migrationspolitik warfen sie ihm vor, seine gesetzlichen Befugnisse zu überschreiten und wie ein König regieren zu wollen.

Empfohlener externer Inhalt X

Der Republikaner lässt am Samstag eine Militärparade in Washington veranstalten. Anlass ist der 250. Gründungstag des US-Heers. Doch es ist auch der 79. Geburtstag des US-Präsidenten. Umfragen zufolge ist ein Großteil der US-Bevölkerung gegen die Parade, während sie in Trumps Republikanischer Partei Zustimmung findet.

Trump wird von Kritikern vorgeworfen, sich wie ein König zu verhalten und feiern zu lassen. Ein Demonstrant erläuterte t-online-Reporter Bastian Brauns vor dem Weißen Haus seine Gründe für die Teilnahme an den Protesten: "Wir haben 1776 gegen eine Krone gekämpft. Wir haben uns von einem Land getrennt und ein neues Land gegründet, weil wir nicht von einer Krone regiert werden wollten. Wegen der Regeln und Gesetze, die sie uns aufzwingen wollten. Genau das passiert jetzt wieder. Und es gibt absolut keinen Grund dafür, dass dieser Mann [Trump] das tut, was er der Welt antut – außer, dass er König sein will."

Empfohlener externer Inhalt X

"So sieht Demokratie aus"

Bei den Anti-Trump-Protesten trotzten etwa in New York Tausende Demonstranten dem Regen. Laut ersten Schätzungen der Organisatoren gingen dort 200.000 Menschen auf die Straßen. Immer wieder skandierten sie: "So sieht Demokratie aus" und forderten die Absetzung Trumps, wie ein dpa-Reporter berichtete. Auf vielen Schildern wurde die Arbeit der Einwanderungspolizei ICE kritisiert, manche trugen Aufschriften wie: "Wenn ich einen Diktator will, dann frag' ich meine Katze."

Auch in Städten wie Atlanta, Philadelphia und Los Angeles waren auf TV-Bildern große Menschenmengen zu sehen. In der Küstenstadt Santa Monica, die direkt an Los Angeles grenzt, beobachtete ein dpa-Reporter mehrere Tausend Demonstrierende. Die Stimmung war demnach gut, über Lautsprecher wurde Musik gespielt. Immer wieder war der Ruf "Hey hey, ho ho, Donald Trump has got to go" zu hören (etwa: Donald Trump muss weg), seltener hingegen Parolen wie "Fuck ICE".

Proteste in Minnesota nach tödlichen Schüssen abgesagt

Nach tödlichen Schüssen auf eine demokratische Politikerin und ihren Ehemann sind im US-Bundesstaat Minnesota Protestveranstaltungen gegen US-Präsident Donald Trump abgesagt worden. Gouverneur Tim Walz hatte zuvor empfohlen, den Demos fernzubleiben, bis der flüchtige Verdächtige gefasst ist. Die Veranstalter sagten daraufhin alle Veranstaltungen ab, die noch nicht begonnen hatten.

"Wir erlauben keine Diktatoren"