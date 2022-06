Klimawandel: Forscher warnen vor verheerenden Folgen

Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hatten auf Basis des aktuellen Berichts des Weltklimarats (IPCC) und etlicher weiterer Studien analysiert, inwieweit konkrete Extremwetterereignisse wie Hitzewellen, extreme NiederschlĂ€ge, WaldbrĂ€nde, tropische WirbelstĂŒrme und DĂŒrren eindeutig auf den Einfluss des Klimawandels zurĂŒckgefĂŒhrt werden können. Das nennt sich Attributionsforschung – ein Zweig der Klimawissenschaft, der rapide Fortschritte macht.

Die Erkenntnisse seien gewissermaßen "Preisschilder" fĂŒr die verschiedensten Auswirkungen des Klimawandels, die Konsequenzen fĂŒr die notwendige Begrenzung der ErderwĂ€rmung und die Anpassung an das verĂ€nderte Klima hĂ€tten, schreiben die Autoren.

Große LĂŒcken in den Daten

Nicht ĂŒberall lĂ€sst sich der Zusammenhang demnach so eindeutig nachweisen wie bei Hitzewellen: So spiele etwa bei tropischen WirbelstĂŒrmen die Region und das jeweilige Ereignis eine Rolle dabei, wie stark man diesen den Klimawandel als Ursache zuschreiben könne, heißt es in der Studie.

Frankreich in der Hitze (Archiv): Die Zunahme von Hitzewellen sei direkt fĂŒr Zehntausende TodesfĂ€lle weltweit verantwortlich, so die Forscher. (Quelle: Hans Lucas/imago-images-bilder)

FĂŒr eine bessere Erforschung der ZusammenhĂ€nge seien dringend transparente Informationen und Wetterdaten aus vielen LĂ€ndern notwendig. Bislang gebe es große LĂŒcken. So behindere etwa Korruption in SĂŒdafrika die Finanzierung meteorologischer Stationen. Im von DĂŒrre geplagten Somalia hĂ€tten ungeordnete Regierungswechsel zu einer Unterbrechung der Messungen gefĂŒhrt. In Polen und vielen anderen LĂ€ndern wiederum seien Wetterdaten nur gegen hohe GebĂŒhren verfĂŒgbar.