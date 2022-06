Kein Wasser in Italien und Co.: An diesen Urlaubsorten wird die Dürre zum Problem

"Hautnah erleben, wie die Pegel absinken"

Für Touristen sei die Situation nicht so schlimm, heißt es vom Landestourismusverband Brandenburg: Obwohl die Wasserstände der Seen niedriger seien, habe das für die Gäste diesen Sommer keine größeren Auswirkungen, erklärt Markus Aspetzberger t-online auf Anfrage.

Der Straussee in Brandenburg (Archiv): Der Steg steht nicht im Wasser. (Quelle: Charles Yunck/imago-images-bilder)

Preuß vom BUND prognostiziert allerdings, dass die Urlauber es durchaus bemerken werden. "In der Badesaison werden viele hautnah erleben, wie stark die Pegel in den Seen absinken." Vorgestern sei er am Straussee gewesen. Dort sehe man deutlich, wie niedrig die Uferstände seien. "Die Stege stehen im Trockenen", schildert Preuß die Situation an dem See, der rund 30 Kilometer östlich von Berlin im Landkreis Märkisch-Oderland liegt.

Das Strandbad, 1925 an dem eiszeitlichen See eröffnet, ist in diesem Jahr das vierte Mal in Folge geschlossen. "In der Einrichtung ist weiterhin kein Badebetrieb möglich!", kann man auf der Website lesen – "aufgrund des niedrigen Wasserstandes." Wenn es mit der Trockenheit so weitergehe wie momentan, sehe es schlecht aus, sagt Preuß.