Afghanistan: Taliban lösen Frauenprotest mit Warnschüssen auf

In Afghanistans Hauptstadt Kabul haben die radikalislamischen Taliban einen friedlichen Protest von Frauen am Samstag mit Warnschüssen beendet. Auf Aufnahmen, die in Online-Netzwerken verbreitet wurden, war zu sehen, wie Taliban Schüsse abgaben und die Frauen körperlich angriffen. Die mehreren Dutzend Frauen demonstrierten gegen ihre Diskriminierung durch die Islamisten seit deren Rückkehr an die Macht. Vor fast genau einem Jahr, am 15. August 2021, nahmen die Taliban die Hauptstadt Kabul ein.