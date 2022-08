Bericht: EU-Kommission will Länder zu Krisenreserven verpflichten

Die Europäische Kommission will einem Bericht zufolge den EU-Ländern eine Verpflichtung zum Anlegen von Krisenreserven vorschlagen. Die Mitgliedstaaten sollen damit zum Anlegen von Vorräten von Energie, Kraftstoffen und Agrarerzeugnissen verpflichtet werden können, berichtete das Onlinemedium "Table.Media" am Mittwoch unter Verweis auf einen entsprechenden Entwurf. Demnach will Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen den Vorschlag im September in Straßburg vorstellen.