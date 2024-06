Videotranskript lesen

Sintflutartige Sturzbäche in Italien.

In den Lanzo-Tälern im Nordwesten Italiens regnet es seit mehr als zehn Stunden.



Besonders betroffen ist die Gemeinde Noasca.

Der Wasserfall in der Ortschaft ist eigentlich ein beliebtes Ausflugsziel – derzeit stürzen jedoch extreme Wassermassen ins Tal.



Auch der Fluss der Ortschaft ist über den sicheren Pegelstand angeschwollen und hat sich in einen reißenden Strom verwandelt.