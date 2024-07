"Nie mutwillig Gerüchte in Welt gesetzt"

Die österreichische EU-Spitzenkandidatin der Grünen, Lena Schilling, war einst die Hoffnung ihrer Partei. Jung, authentisch, schlagfertig und eine glaubhafte Stimme für den Klimaschutz. Das Bild der 23-Jährigen aber bröckelt, denn in der Vergangenheit fiel sie immer wieder mit ausgedachten Geschichten über ihr Privatleben auf. Die österreichische Zeitung "Standard" berichtet nun: Schilling habe notariell eingeräumt, eine Affäre mit einem Journalisten erfunden zu haben.

Die EU-Abgeordnete ließ in hochoffizieller Form festhalten, sie habe mit dem ORF-Moderator Martin Thür weder persönlich noch digitalen Kontakt gehabt. Gegenüber Dritten habe sie dennoch "den falschen Eindruck erweckt, ich hätte mit Martin Thür ein Verhältnis gehabt". In Zukunft werde sie das unterlassen. Sie bedauere den Vorfall.

Schilling unterstellte anderem Moderator sexuelle Belästigung

In Interviews sagte Schilling, sie habe nie "mutwillig Gerüchte in die Welt gesetzt oder wollte irgendjemanden belasten". Ihre Partei erklärte: "Martin Thür und Lena Schilling sind einander nicht persönlich bekannt. Gerüchte über ein Verhältnis der beiden sind falsch. Lena Schilling hat dazu in der Vergangenheit nicht klar kommuniziert, sie hat entsprechende Gerüchte nicht dementiert."