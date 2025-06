Natürlich sind die Kapazitäten begrenzt. Laut ukrainischen Angaben ist bisher allerdings im Rüstungssektor auch erst die Hälfte der Kapazitäten ausgeschöpft. Dazu gibt es in der Ukraine einen deutlichen Preisvorteil: Die Kaufkraft eines Euros ist dort vier- bis sechsmal so groß wie in Deutschland. Das kann einen Unterschied machen. Was die Ukraine nicht kann, ist etwa, Kampfflugzeuge zu bauen. Dabei ist sie wieder auf den Kauf bei den Europäern oder im Falle der F-16-Jets auf die USA angewiesen.

Nein, für Putin hat sich die Lage verschlechtert. Will er den russischen Fußabdruck in der Region sichern, muss er nun weitaus stärker selbst in Erscheinung treten. Vorher hat der Iran die Region für Russland weitgehend gemanagt. Das Mullah-Regime war ein Garant für Chaos. Putin konnte so die verschiedenen Konfliktlinien in der Region auch nutzen, um die Macht anderer Akteure einzuschränken. Er verliert nun aber vermutlich einen wichtigen Verbündeten im Nahen Osten. Das ist ein schwerer Rückschlag für Putin.