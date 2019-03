Brexit-Chaos

Berliner Jobcenter streicht britischen Arbeitlosen Hartz IV

23.03.2019, 12:12 Uhr | küp

Für das Jobcenter in Berlin-Pankow ist der Brexit offenbar schon geschehen – und zwar auf die harte Tour. Die Behörde hat arbeitslosen Briten die Bezüge gestrichen.

Noch ist völlig unklar, wann und wie Großbritannien aus der EU austritt. Der ursprünglich angesetzte Termin 29. März ist vom Tisch. Noch haben britische Bürger im EU-Ausland also Anspruch auf Arbeitslosengeld. Doch ein Berliner Jobcenter streicht jetzt schon allen britischen Hartz-IV-Empfängern die Bezüge, wie der RBB berichtet.

"Die Leistungen werden vorläufig ganz eingestellt", heißt es laut RBB in einem Schreiben des Jobcenters Berlin-Pankow an einen arbeitslosen Briten, der unerkannt bleiben will: "Erst mal war ich total schockiert", zitiert der Radiosender den Mann mit nachgesprochener Stimme.

"Ich befinde mich im freien Fall"

"Ich habe dann beim Servicecenter vom Jobcenter angerufen. Die Mitarbeiterin am Telefon meinte zu mir, es geht um den Brexit. Sie meinte, das ging an mehrere britisch-stämmige Leute. Ich sei noch glimpflich davongekommen." Anderen sei direkt gar nichts mehr gezahlt worden. "Das sind Existenz-Ängste", berichtet der Mann weiter. "Eine Freundin von mir sagte, ich befinde mich im freien Fall. So fühle ich mich auch."





Der Mann ist einer von 116.000 Briten, die in Deutschland leben (Stand: Ende 2017), 3.700 von ihnen beziehen Sozialleistungen. Im Bereich der Behörde von Berlin-Pankow sind es 36.