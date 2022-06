Nach Veto: Barley will Ungarn EU-Stimmrecht entziehen

Die VizeprÀsidentin des EuropÀischen Parlaments, Katarina Barley hat gefordert, Ungarn das Stimmrecht in der EuropÀischen Union zu entziehen. Das Land missbrauche das Einstimmigkeitsprinzip in der EU als Erpressungsmittel, sagte die SPD-Politikerin am Donnerstag im Interview mit MDR Aktuell.