ästhetischen Gewohnheiten der Öffentlichkeit entsprechen

Sie seien hässlich und entsprächen nicht der Parteilinie, urteilt die chinesische Regierung über Abbildungen in einem Schulbuch. Nun gibt es Konsequenzen.

Das Mathebuch existiert seit zehn Jahren – erst im Mai fielen die Illustrationen, die es beinhaltete, auf: Menschen mit verzerrten Gesichtern und ausgebeulten Hosen, ein Junge, der nach dem Rock eines Mädchens greift, und ein Kind mit einem Tattoo am Bein. Das chinesische Bildungsministerium zeigte sich entsetzt – nun hat der Fall Konsequenzen. 27 Menschen würden bestraft, berichtet der britische "Guardian", darunter der Verlagsvorsitzende sowie der Chefredakteur und der Leiter der Mathematik-Abteilung des Verlages.

Das Schulbuch wurde fast zehn Jahre lang in Grundschulen in China eingesetzt, bis vor drei Monaten ein Lehrer auf die Illustrationen aufmerksam machte. Es folgte eine Untersuchung des Pekinger Bildungsministeriums: Die Abbildungen spiegelten das "sonnige Bild von Chinas Kindern" nicht richtig wider, so das Urteil.