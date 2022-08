Proteste in den Niederlanden: Hunderte Flüchtlinge übernachten vor Asylzentrum

Vor dem überfüllten nationalen Asylzentrum der Niederlande mussten in der Nacht zum Freitag erneut Hunderte Menschen im Freien schlafen. Die hygienischen Zustände seien im Umfeld des Zentrums beim Dorf Ter Apel an der Grenze zu Niedersachsen seit Wochen unhaltbar, kritisierten Hilfsorganisationen. Die Regierung in Den Haag will nun für Abhilfe sorgen: Das Kabinett sei derzeit "mit nichts anderem beschäftigt", sagte Ministerpräsident Mark Rutte nach Angaben der Nachrichtenagentur ANP am Donnerstagabend. Er bezeichnete die Situation in Ter Apel als "schrecklich".