Libanon: Banküberfälle häufen sich - Menschen fordern eigenes Geld

Währung hat über 90 Prozent an Wert verloren

Der Überfall in Beirut war bereits der zweite am Freitag. Kurz zuvor hatte ein Mann in der Hafenstadt Byblos mit seinem Sohn das eigene eingefrorene Geld erpresst. Bei dem Überfall in Byblos hatten die Täter laut Berichten rund 19.000 US-Dollar an einen Komplizen übergeben, der damit floh. Vater und Sohn seien danach festgenommen worden.

Vor zwei Tagen hatte eine Frau mit einer Waffenattrappe eine Bank in der Hauptstadt Beirut gestürmt, Geiseln genommen und etwa 13.000 Dollar aus ihrem eigenen Depot erhalten. Im August hatte ein bewaffneter Mann in einer Bank über Stunden mehrere Geiseln festgehalten und gedroht, sich mit Benzin anzuzünden, sollten ihm seine Ersparnisse nicht ausgezahlt werden. Berichten zufolge hatte er rund 200.000 US-Dollar auf seinem Konto und brauchte Geld, um die Behandlung seines Vaters in einem Krankenhaus bezahlen zu können.