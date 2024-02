Der Skandal um die Begnadigung eines Mannes, der Kindesmissbrauch deckte, zieht in Budapest große Kreise. Viktor Orbán verliert nun zwei wichtige Vorkämpferinnen.

Gleich zwei hochrangige Posten in der ungarischen Politik sind neu zu vergeben: Erst trat am Samstag die Präsidentin zurück, dann verkündete die Spitzenkandidatin für die Europawahl ihren Rückzug. Gestolpert sind beide, Katalin Novák und Judit Varga, über denselben Skandal: die Begnadigung eines Mannes im April 2023, der den Kindesmissbrauch seines Chefs schützte.

Novak als Verfechterin der traditionellen Familie

Vor allem Novák war so etwas wie das freundliche Gesicht der Regierungspartei Fidesz: jung, gebildet, Mutter von drei Kindern und in der Bevölkerung beliebt. Dass sie mit damals 44 Jahren überhaupt für das Präsidentschaftsamt nominiert wurde, war eine Überraschung – aber auch ein Schachzug Orbáns. Denn in der ungarischen Spitzenpolitik gibt es kaum Frauen. Auch wenn Novak qua Amt kaum Befugnisse hatte – für die Außenwirkung auch nach Europa war sie wichtig, gab sie der Regierung doch ein frischeres und freundlicheres Gesicht.