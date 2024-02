Aktualisiert am 10.02.2024 - 17:54 Uhr



Ungarns Staatspräsidentin Katalin Novák hat auf Druck von Opposition und Regierung ihren Rücktritt erklärt. Dem vorausgegangen war ein Streit über eine Begnadigung im Zusammenhang mit einem Fall von sexualisiertem Missbrauch bei Kindern. "Ich habe einen Fehler gemacht", erklärte Novák nun in einer Fernsehansprache am Samstag. "Heute ist der letzte Tag, an dem ich als Präsidentin zu Ihnen spreche", sagte sie im Staatssender.