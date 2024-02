Hunderte russisch-orthodoxe Geistliche und Laien haben den Moskauer Machtapparat aufgefordert, die Leiche des Kremlgegners Alexej Nawalny herauszugeben, der am Freitag in einem im Straflager gestorben war. In dem Appell der Geistlichen heißt es: "Wir fordern Sie auf, den Leichnam von Alexej Nawalny an seine Familie zu übergeben, damit seine Mutter, andere Familienangehörige und Gleichgesinnte sich von ihm verabschieden und ihm ein christliches Begräbnis bereiten können". Der russische Machtapparat hält Nawalnys Leiche unter Verschluss. Nach orthodoxem Brauch sollen Beerdigungen am dritten Tag nach dem Tod stattfinden.