Abschied aus dem Weißen Haus steht an

Der Techunternehmer Elon Musk soll in den vergangenen Monaten, in denen er dem US-Präsidenten zunächst im Wahlkampf und später als Berater zur Seite stand, massenhaft Drogen konsumiert haben.

Wie die "New York Times" berichtet, konsumierte Musk in dieser Zeit regelmäßig illegale Drogen wie Ketamin – teils in einem solchen Ausmaß, dass es seine Blase schädigte. Hinzu kamen demnach Ecstasy, psychoaktive Pilze sowie stimulierende Medikamente wie das ADHS-Mittel Adderall.