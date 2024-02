Lord Jacob Rothschild ist im Alter von 87 Jahren gestorben. Das berichteten mehrere britische Medien und berufen sich auf eine Mitteilung der Familie Rothschild vom Montag. "Unser Vater Jacob war eine überragende Erscheinung in dem Leben vieler", sagt die Familie Rothschild in ihrem Statement, wie "Financial Times" berichtet. Lord Jacob wird "in jüdischer Tradition mit einer kleinen familiären Zeremonie beerdigt", so das Statement weiter.