Newsblog zur US-Politik Trump: Merz "ein sehr kluger Mann"

Von t-online Aktualisiert am 05.07.2025 - 13:09 Uhr Lesedauer: 7 Min.

Friedrich Merz (r.) und Donald Trump (Archivbild): Der US-Präsident lobt den Kanzer. (Quelle: IMAGO/Celal Gunes/imago)

Trump hat den deutschen Kanzler gelobt. Das US-Militär muss ein Projekt mit Elon Musks Raumfahrtfirma stoppen. Alle Entwicklungen zur US-Politik im Newsblog.

Trump bezeichnet Merz nach Telefonat als "starken" und "klugen" Mann

US-Präsident Donald Trump hat sich nach seinem Telefonat mit Friedrich Merz (CDU) lobend über den Bundeskanzler geäußert und ihn als "starken" und "klugen" Mann bezeichnet. "Ich hatte ein großartiges Telefonat mit dem deutschen Bundeskanzler. Er ist ein starker Kerl, ein sehr guter Mann, der einen großen Wahlsieg hatte", sagte Trump am Freitag im Gespräch mit Journalisten an Bord der Präsidentenmaschine Air Force One. "Er ist ein starker Kerl und klug, ein sehr kluger Mann", fuhr Trump fort.

Der US-Präsident hatte am Freitag mit Merz telefoniert. Dabei sei es um die Frage einer Lieferung von Patriot-Abwehrraketen an die Ukraine gegangen, sagte Trump. Er habe dazu noch keine Entscheidung getroffen, fügte der US-Präsident hinzu. Merz sei der Meinung, die Ukrainer "müssen geschützt werden".

Trump: Zollbriefe an zwölf Länder unterzeichnet – werden Montag verschickt

US-Präsident Donald Trump hat eigenen Angaben zufolge bereits Briefe an zwölf Länder unterzeichnet, in denen die verschiedenen Zollsätze für ihre in die USA eingeführten Waren festgelegt sind. Er sagte vor Reportern an Bord der Air Force One, dass die Briefe am Montag verschickt werden würden. Trump lehnte es ab, zu sagen, welche Länder im ersten Stapel der Briefe enthalten sein werden. Er hatte bereits am Freitag gegenüber Reportern erklärt, dass er davon ausgeht, dass die Briefe bis zum 9. Juli an die meisten Länder verschickt werden, wenn die höheren gegenseitigen Zölle, die er für 90 Tage ausgesetzt hatte, in Kraft treten sollen.

Trump: Könnte schon nächste Woche ein Gaza-Abkommen geben

US-Präsident Donald Trump hat nach eigenen Angaben die positive Reaktion der Hamas auf den von den USA vermittelten Vorschlag für eine Waffenruhe im Gazastreifen begrüßt. Er sagte Reportern an Bord der Air Force One, dass es schon bis nächste Woche eine Einigung über eine Waffenruhe im Gazastreifen geben könnte. Er fügte hinzu, dass er jedoch noch nicht über den aktuellen Stand der Verhandlungen informiert worden sei.

Abgeordneter macht Trump Druck wegen Ukraine

Der republikanische US-Abgeordnete Michael McCaul fordert die Regierung von Präsident Trump auf, die ausgesetzte Waffenlieferung an die Ukraine wieder aufzunehmen. Auf der Plattform X schrieb McCaul am Freitag: "Führende US-Militärs haben festgestellt, dass die Lieferung dieser wichtigen Waffen an die Ukraine die Einsatzbereitschaft der USA nicht gefährdet. Ich fordere daher die Regierung auf, den Lieferprozess schnell wieder in Gang zu bringen."

Das Verteidigungsministerium hatte kürzlich entschieden, bestimmte Luftabwehrraketen und Munition nicht mehr an die Ukraine zu liefern. Begründet wurde dies mit Sorgen um die eigenen Bestände. Laut dem Weißen Haus basierte diese Entscheidung auf einer globalen Bewertung der US-Militärhilfe.

Trump unterzeichnet Ausgabengesetz