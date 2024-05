Achmat Grosny ist ein 1946 zunächst als Dynamo Grosny – später dann Terek Grosny – gegründeter russischer Fußballverein. Zu Sowjetzeiten spielte er meist unterklassig. Der Aufstieg des Vereins begann Anfang der 2000er Jahre, als der Kadyrow-Clan in Grosny an die Macht kam und diesen großzügig finanzierte. Zu den illustren Trainerstars in Grosny zählten etwa der frühere niederländische Weltklassefußballer Ruud Gullit oder der aus der Bundesliga bekannte Torhüter und spätere russische Nationaltrainer Stanislaw Tschertschessow. 2017 wurde Terek in Achmat Grosny umbenannt.