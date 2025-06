Die Wehrpflicht-Debatte wird nicht nur in Deutschland geführt. In Dänemark werden ab. 1. Juli auch Frauen zum Wehrdienst herangezogen – und das per Los.

Am Montag war Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) zu Besuch in Dänemark. Während in Deutschland über einen Wiedereinführung der Wehrpflicht weiter diskutiert wird, ist Pistorius' dänischer Kollege Troels Lund Poulsen schon weiter. Von 1. Juli 2025 an werden in Dänemark auch Frauen regulär zum Dienst in der Armee herangezogen.