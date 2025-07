Trump bei einer Ansprache an die Nation im Weißen Haus am 21. Juni. (Quelle: REUTERS/Carlos Barria/Pool/File Photo/File Photo)

US-Präsident Donald Trump wird nach Angaben des Weißen Hauses am Dienstag zur Eröffnung einer neuen Haftanstalt für Migranten in den US-Bundesstaat Florida reisen. Die Anlage befinde sich im Herzen der Everglades, sagte die Sprecherin von Trump, Karoline Leavitt. Dabei handelt es sich um die größte subtropische Wildnis in den Vereinigten Staaten. Informell solle die Anstalt als "Alligator Alcatraz" bezeichnet werden, so Leavitt.