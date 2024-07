So verschwindet das Fett unter dem Kinn

Bevorstehender Militäreinsatz? Israelische Armee ruft Einwohner der Stadt Gaza zur Flucht auf Von dpa Aktualisiert am 10.07.2024 - 14:31 Uhr Lesedauer: 1 Min. Zerstörte Häuser in Gaza (Archivbild): Der Fluchtaufruf der Armee gilt für die gesamte Stadt. (Quelle: Mahmound Zaki/XinHua/dpa/dpa-bilder) Kopiert News folgen

Alle Einwohner von Gaza sollen die Stadt verlassen, warnt Israels Armee. Die Aufforderungen sind in der Regel ein Zeichen für bevorstehende Militäreinsätze.

Die israelische Armee ruft alle Anwohner der Stadt Gaza zur Flucht auf. Die Menschen sollen sich aus der Stadt im Norden des umkämpften Küstengebiets in die im Zentrum gelegenen Orte Deir al-Balah und Al-Sawaida begeben, hieß es in dem Aufruf, den ein israelischer Militärsprecher in arabischer Sprache veröffentlichte. Er beschrieb auch Routen, die die Betroffenen ohne Kontrollpunkte nutzen können. Die Stadt Gaza bleibe ein gefährliches Kampfgebiet, warnte der Sprecher.

Die Fluchtaufrufe sind in der Regel ein Anzeichen für bevorstehende neue israelische Militäreinsätze. Israelische Medien meldeten, die Armee habe am Morgen Flugblätter in der Stadt verteilt und die Menschen darin zum Verlassen der Stadt aufgefordert.

Das Militär hat in den vergangenen Wochen bereits die Bewohnerinnen und Bewohner mehrerer Viertel der Stadt Gaza zur Flucht aufgefordert. In den betroffenen Ortsteilen, darunter Schedschaija, gibt es seitdem teils heftige Kämpfe. Der jetzige Fluchtaufruf gilt für die gesamte Stadt.