Wichtigster Oppositionspolitiker in Thailand aus Politik ausgeschlossen

Besonders bei den jungen Wählern erfreute sich der thailändische Oppositionspolitiker Pita Limjaroenrat an Beliebtheit. Jetzt darf er bis 2034 kein politisches Amt mehr ausüben.

In Thailand hat die Justiz den wichtigsten Oppositionspolitiker Pita Limjaroenrat für zehn Jahre aus der Politik ausgeschlossen und dessen Move Forward Partei (MFP) aufgelöst. Das Verfassungsgericht in Bangkok habe die Entscheidung einstimmig gefällt, sagte Richter Punya Udchachon am Mittwoch. Demnach kann der reformorientierte Pita bis 2034 kein politisches Amt ausüben. Bei westlichen Regierungen sorgte der Schritt für Kritik und Besorgnis.