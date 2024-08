Seit Generationen machen Ungarn am Balaton (zu Deutsch: Plattensee) Ferien. Doch nun trübt die zunehmende Privatisierung des Ufers die Urlaubsfreude. Unternehmer aus dem Umfeld der nationalistischen Regierung von Viktor Orbán riegelten Strände und Häfen für reiche Touristen ab, kritisieren Einheimische. Wo früher Campingplätze und Parks waren, versperren nun Luxushotels, Apartmentblöcke und Jachthäfen den öffentlichen Zugang zum See.

"Ich mache mir ernsthaft Sorgen", sagt Peter Karpati, der seit fast 40 Jahren im Badeort Balatonföldvar Eis verkauft. "Die Geldgier frisst den See allmählich auf und treibt ihn in den Ruin." "Ungarisches Meer" wird der Balaton liebevoll genannt. Mit seinem 235 Kilometer langen Ufer ist er der größte Süßwassersee Mitteleuropas.

Mehr als 50 Bauprojekte von Orbán-Vertrauten

Die Anti-Korruptions-Organisation K-Monitor berichtet von mehr als 50 Bauprojekten rund um den See in der Hand von Orbán-Vertrauten. Auch sein Schwiegersohn Istvan Tiborcz soll dazugehören. Gegenüber der Nachrichtenagentur AFP bestreitet Tiborcz diese Angaben. Er sei vor einigen Jahren nur zeitweise beteiligt gewesen.

Kampf gegen den neuen Jachthafen

Jetzt wird jedoch wieder weiter gebaut, nachdem der Stadtrat unter der Führung von Orbáns Fidesz-Partei vergangenes Jahr rückwirkend die Bauordnung änderte. "Wenn das hier in Balatonföldvar möglich ist, dann ist kein einziger Strand am Balaton sicher", warnt Karoly Herenyi, einer der Aktivisten.

"Neue Aristokratie": See nur für sich?

Herenyi ist überzeugt, dass die Regierung eine "neue Aristokratie" schaffen will, die den See für sich allein hat – wie der Adel vor hundert Jahren. In der Zeit des Kommunismus machten der sowjetische Staatschef Nikita Chruschtschow und der kubanische Präsident Fidel Castro am Plattensee Urlaub, es entstanden viele Gebäude im sowjetischen Stil. Nach der demokratischen Wende in den 1990er-Jahren versprachen die Behörden, den Bauboom zu stoppen, doch in den vergangenen Jahren flammte er wieder auf.