UN: Bewaffnete Banden plündern im Gazastreifen

Aktualisiert am 23.12.2024 - 11:24 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Die Not im Gazastreifen ist immens, Hilfslieferungen werden nach Angaben der UN behindert. Das Elend nutzen Kriminelle aus.

Es sei fast unmöglich, auch nur einen Bruchteil der nötigen Hilfsgüter in das Palästinensergebiet zu schaffen. Die Lebensbedingungen seien fast unerträglich.

Mehr als 100 Hilfslieferungen abgelehnt

Die Angriffe Israels in dicht besiedelten Gegenden - auch solchen, in die die israelischen Streitkräfte die Menschen vertrieben hätten - gingen weiter. Nirgends seien die Menschen sicher. "Schulen, Krankenhäuser und die zivile Infrastruktur sind in Schutt und Asche gelegt worden."