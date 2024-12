Der kroatische Präsident Zoran Milanović hat seine Wiederwahl in der ersten Runde knapp verpasst und muss in zwei Wochen in einer Stichwahl gegen seinen konservativen Herausforderer Dragan Primorac antreten. Milanović erhielt bei der Wahl am Sonntag 49,2 Prozent der Stimmen, Primorac erhielt 19,4 Prozent, wie die Wahlbehörde am Abend nach Auszählung nahezu aller Wahlbüros mitteilte. Eine erste Prognose des Senders HRT hatte Milanović zuvor noch als Sieger in der ersten Runde gesehen.